مسلسل جعفر العمدة.. كشف تسريبات عن ما سيحدث في الحلقات الأخيرة

الوكيل الاخباري - اشتعلت أجواء الحماس لدى عدد كبير من متابعي مسلسل جعفر العمدة لمعرفة تفاصيل باقي حلقات مسلسل جعفر العمدة، حيث أثارت حلقة أمس التوقعات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة نهاية مسلسل جعفر العمدة، وخلال السطور التالية سنطرح تحليل أحداث الحلقات القادمة من مسلسل جعفر العمدة.

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ينتظر المتابعون معرفة من الذي قام بخطف سيف أحمد داش ابن جعفر العمدة حيث بينت الأحداث أنها «دلال» إيمان العاصي، وأشارت بعض المصادر

أمس إلى أنه من المتوقع حبسها خلال الحلقات الأخيرة لهذه الأسباب :



- أن سرها ينكشف ويعلم جعفر العمدة أنها عقيمة ولم تحمل وكان حملها كذبة، كي تجذب محمد رمضان إليها فقط.



- السبب الثاني أنها خطفت ابنه وبالتالي مصيرها الحبس وتنتقم منها مي كساب، بعدما يتم تفريغ مكالماتها الهاتفية مع بلال شامة.



- السبب الثالث أنها وراء ما حدث لعائلة جعفر العمدة من مصائب خلال الأحداث الماضية.



أن سوء نيتها وكرهتها لجميع زوجات جعفر العمدة يعرفه الجميع خلال الحلقات المتبقية من أحداث المسلسل.



يضم مسلسل جعفر العمدة باقة من النجوم منهم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

المصري اليوم