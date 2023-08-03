الإعلان عن مسلسل كرتوني من إنتاج الذكاء الاصطناعي .. ما قصته ؟

الوكيل الإخباري- في ظل إضراب كتّاب السيناريو الأمريكيين المستمر منذ مايو (أيار)، وانضمام نجوم هوليوود إليهم، أعلنت شركة "بايبلاين ستوديوز" عن إطلاق أول مسلسل كرتوني للأطفال مطلع عام 2024 من صنع الذكاء الاصطناعي.

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وأوضحت صحيفة "هوليوود ريبورتر" أن مسلسل "ليلى في الحلقة.. Lyla in the Loop" هي سلسلة كرتونية عبارة عن حلقات بث مباشر رقمية، تتضمن تفاعل الأطفال مع أبطالها من خلال مساعدة الذكاء الاصطناعي.



ولفتت إلى أنه من المقرر عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 5 فبراير (شباط) 2024، والذي سيكون باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وذلك بعدما حاز المشروع التمويل من منح مؤسسة البث العام ووزارة التعليم الأمريكية كجزء من مبادرة للتعلم.



ويتناول المسلسل مغامرات فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات ليلى (بصوت ليو أبري)، تعيش في مدينة فيلادلفيا الأمريكية مع أفضل أصدقائها وعائلتها وصاحبها "الخيالي" ستو (إيزي وودبيري).



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