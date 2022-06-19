الأحد 19-06-2022
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الأحد، 19-06-2022 11:35 ص

البوستر الرسمي وموعد عرض فيلم عمهم لمحمد امام

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الوكيل الإخباري-صدر البوستر الرسمي للفيلم المصري "عمهم" والذي سيطرح في دور العرض السينمائية في مصر في 7 تموز/يوليو ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي وفق ما نقلت وسائل الاعلام المصرية .

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وقد شوق الفنان محمد امام متابعيه لفيلمه الجديد من خلال نشر صورة للبوستر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها :" مفاجآت تانية كتير !! استنونا في العيد ".

 

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وهو بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتي، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.




 




 

 


 

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