صورة .. البوستر الرسمي لفيلم "كيرة والجن" بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز

الوكيل الإخباري-كشفت شركة سينرجى فيلمز المنتجة لفيلم "كيرة والجن" بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، عن البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، وهو الفيلم المنتظر طرحه نظرا لتعدد عناصره العالمية من حيث السيناريو وعدد النجوم والإخراج .



البوستر الرسمي للفيلم جمع كلا من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتى، على قاسم، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، وآخرون.

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اليوم السابع