الأربعاء 15-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المستقلة للانتخاب تطلق خطا ساخنا مع الأحزاب السياسية

محاضرة حول تسميد الأشجار في الكرك

كريشان يفتتح اللقاء التعريفي بمشروع كفاءة استخدام الطاقة بالعقبة

تعرّف على السدود التي جفت في المملكة - أسماء

البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران

ادخال مفاهيم جديدة في مناهج العلوم لهذه الصفوف

دعوة لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

اجراءات حكومية لتحفيز سوق رأس المال

مشروع قانون جديد للمجلس الطبي واعطائه صفة الاستعجال

الأربعاء، 15-06-2022 04:49 م

صورة .. البوستر الرسمي لفيلم "كيرة والجن" بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز

430056-88


الوكيل الإخباري-كشفت شركة سينرجى فيلمز المنتجة لفيلم "كيرة والجن" بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، عن البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، وهو الفيلم المنتظر طرحه نظرا لتعدد عناصره العالمية من حيث السيناريو وعدد النجوم والإخراج .

البوستر الرسمي للفيلم جمع كلا من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتى، على قاسم، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، وآخرون.

اضافة اعلان

 


 

اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19045

ايقاف مؤقت لفيلم "صقر المحروسة" بطولة أحمد عز وياسمين صبري

202205020215361536

فيلم "واحد تاني" يقترب من 59 مليوناً فى شباك التذاكر منذ طرحه في مصر

115456

آمبر هيرد تعترف أنها مذنبة

WhatsApp Image 2022-06-15 at 2.12.29 PM

أحدث ظهور للفنان التركي كرم بورسين

6326_61

أول ظهور لأبناء الفنانة ريم مصطفى

11111111111

أبرز حفلات مهرجان موسم جدة 2022