التعليق الأول لنيللي كريم وهشام عاشور بعد زفافهما - صورة

الوكيل الإخباري - بعد إقامة حفل زفافها من لاعب الإسكواش المصري هشام عاشور بحضور العائلة والأصدقاء والعديد من الفنانين، شكرت الممثلة المصرية نيللي كريم كل من جعل يومها مثير للإعجاب، بحسب قولها.

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ونشرت صوراً من جلسة التصوير التي خضعا لها، بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقت تعليقاً قالت فيه: نود أن نشكر كل من جعل يومنا فريدا ودافئاً، تهنئتكم كانت رائعة.



إحتفل الثنائي يوم الخميس بزفافهما وإرتدت نيللي فستان الزفاف بغاية البساطة والأناقة والرقي وبدت بطرحة طويلة وفستان طويل أبيض مطرز وعلى كتفيه وردتان كبيرتان، وحضر الحفل العديد من الفنانين منهم عمرو دياب، كارول سماحة، أحمد السقا وميشال فاضل.





المصدر - الفن