الدراما السورية تستعيد تألقها في رمضان 2022 بمسلسلات مميزة

الوكيل الإخباري - شهد الموسم الرمضاني الحالي عودة الدراما السورية بقوة من خلال مسلسلات أعادت ألقها الذي فقدت بعضًا منه خلال سنوات الحرب.

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وعادت الدراما الاجتماعية لتتصدر المشهد، حيث نجحت عدة أعمال اجتماعية في جذب المتابعين وتحقيق نسب مشاهدات عالية.



وفيما يلي أبرز المسلسلات السورية الناجحة في الثلث الأول من شهر رمضان.



1- كسر عظم: مسلسل اجتماعي يتحدث عن تأثير الحرب على الشعب السوري الذي انقسم لطبقتين، طبقة بيدها كل شيء، وطبقة أخرى تصارع للبقاء على قيد الحياة، ويسلط العمل الضوء على الفساد في المجتمع والدولة.





2- حارة القبة 2: واصل الجزء الثاني من مسلسل حارة القبة تحقيق نسب عالية من المشاهدات، خاصة مع الإثارة الكبيرة التي شهدتها الحلقات الأولى، والصراع الذي تجدد ما بين أبو العز وغازي بيك.



3- مع وقف التنفيذ: مسلسل اجتماعي يعاني الواقع السوري بعد الحرب، ويسلط الضوء على قضايا الفساد وعلى الصراع الطبقي الذي أصبح واضحا في المجتمع السوري.



4- بروكار 2: حقق الجزء الثاني من العمل نجاحا جيدا، وتواصلت الإثارة في حارة بروكار من خلال الأحداث التي شهدتها الحلقات الأولى، خاصة مع مقاومة أهل الحارة للاحتلال الفرنسي الذي حاول اعتقال الزعيم أبو النور، ومواصلة هنائي إثارة المشاكل في الحارة.



5- على قيد الحب: مسلسل اجتماعي أعاد للأذهان قضايا الحب واللمة العائلية، ويتناول العمل قصة الصديقين أمين وحسان التي تدوم صداقتهما لأكثر من 40 عاما قبل أن تتعرض لاختبارات عديدة بسبب الأولاد.

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