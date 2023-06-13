ابرزها تفتيش الحضور .. شروط حفل محمد منير في جدة

الوكيل الإخباري- يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 من شهر يونيو الجاري على مسرح بنش مارك.

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ويحمل حفل محمد منير في جدة اسم مشواري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.



شروط حضور حفل محمد منير في جدة



وكشفت الشركة المنظمة لحفل محمد منير عن شروط حضور حفل الكينج في جدة وجاءت على النحو التالي:



- التذاكر غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل.



- العمر المسموح به لحضور هذه الفعالية 12+.

- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.



- الإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.

- يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الإنترنت.



- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.



- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالفا.

القاهرة24