الشاعر أحمد ماضي ينصح اليسا بالاعتزال : قطعت الـ56 سنة وما بقت صغيرة-فيديو

الوكيل الإخباري-نصح الشاعر أحمد ماضي، الفنانة اللبنانية إليسا بالاعتزال، تزامنًا مع خلافهما مؤخرًا بسبب أغنيتهما الشهيرة أنا وبس.

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وأجاب الشاعر أحمد ماضي، خلال لقائه مع تليفزيون الآن، على سؤال المذيع بمن الفنان الذي تنصحه باعتزال الغناء، ليرد قائلًا: إليسا، قطعت الـ56 عامًا ما بقت صغيرة، وأنا كنت طفل لما كانت هي بالفن، وصار شعري أبيض دلوقتي.



يذكر أن أحمد ماضي عمل مع الفنانة إليسا أكثر من مرة، وكتب لها عدة أغاني مثل أغنية يا مرايتي، من ألحان زياد برجي، وأغنية جوا الروح لإليسا وفضل شاكر، وكانت من ألحان صلاح الكردي، التي جاءت كلماتها على النحو التالي: بقلك شو بقلك بدي قلك إني بحبك، كلمة حبيبي ياحبيبي صغيرة عليك، بعشق صوتك كلامك وعينيك، إنت بقلبي وجوا الروح، حاسس بغرامك وين ما بروح، ضميني وقولولي حبيبي.



القاهرة24

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