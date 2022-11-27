اليسا تكشف سر ارتدائها قفاز باليد في حفلها الأخير .. فيديو

الوكيل الإخباري-فاجئت النجمة اليسا الجمهور في حفلها الذي أقيم في الكويت يوم الخميس الماضي بمشاركة الفنان تامر حسني، بجرح في يدها، كانت تحميه من خلال ارتداء قفاز ظهرت به خلال فقرتها الغنائية في الحفل، وتحدثت الفنانة اللبنانية بشكل طريف أن هذا الجرح لم يكن سببه ممارسة رياضة الملاكمة، وأن حالتها أفضل.

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تحدثت إليسا في تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي" فقالت: "حالتي أفضل وأنا منيحة، ولقد قصيت إيدي بالغلط، لكن فضلت أن اغطي الجرح في الحفل"، وشاركت إليسا كذلك في إحدى الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الماضية، وظهرت أيضا بقفاز اليد.

