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الخميس، 22-12-2022 10:11 ص

الفنانة صابرين تؤكد طلاقها

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الوكيل الإخباري-أكدت الفنانة صابرين صحة الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال طارق صادق .

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وقالت صابرين في تصريح خاص لموقع " لها " : "هو فعلاً حصل ومش هتكلم خالص علشان دي حاجة خاصة جداً.. شكرا جزيلا".


وكانت صابرين قد كشفت خلال حلولها ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، عن العديد من أسرار مسيرتها الفنية والأمر الذي ندمت عليه خلال مشوارها الفني ورأيها في تقديم السير الذاتية مرة أخرى بعد نجاحها في تقديم مسلسل "أم كلثوم".

 

وقالت صابرين: "لا أريد تقديم سيرة ذاتية مرة أخرى بعد أم كلثوم، وكان يهمني في المسلسل إظهار كيف أنها حافظت على مكانتها، كما أنها ظلت محافظة على ثقتها في نفسها حتى آخر يوم في حياتها وتعلمت الكثير من تقديمي شخصية أم كلثوم".


 




 

 


 

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