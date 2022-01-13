الخميس 13-01-2022
الوكيل الاخباري

مداهمة 3 تجار مخدرات في الزرقاء وضبط 21 كغم من الحشيش

مصر.. السيسي يصدر قرارا بعد حادث مأساوي

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد إصابات فيروس كورونا

توضيح من الحكومة حول اقتطاع الضريبة من الرواتب

إيران: انفجار في مجمع مدينة اشتهار الصناعية

بقفزة حادة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر

الضمان: 6600 طلب إشعار عبر خدمة اشمل نفسك

رئيسي يعلن ارتفاع حجم صادرات إيران من النفط بنسبة 40%

توضيح من ديوان الخدمة حول تعيينات الحالات الإنسانية

الخميس، 13-01-2022 12:48 م

الفنانة فادية عبد الغني تحسم الجدل حول اعتزالها للتمثيل

20191226145325998


الوكيل الإخباري-صرّحت الممثلة المصرية فادية عبد الغني، ان تناقل العديد من الشائعات حول اعتزالها التمثيل أمر غير صحيح، ولكنها تحب مهنتها وتحترمها ولن تقدم ما يسيء لمشوارها الفني الكبير.

اضافة اعلان


وأضافت في تصريح خاص لموقع "الفن"، انها تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي"، مع الممثلة المصرية نيللي كريم حيث تجسد شخصية حماتها ضمن أحداث المسلسل.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته نيللي كريم وهالة صدقي وشريف سلامة وأحمد حاتم ومحمد ثروت وخالد سرحان، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، من تأليف ابراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما ومن اخراج ماندو العدل.

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
2-55

باسكال مشعلاني تحتفل بيوم ميلاد زوجها -صور

1320690_0

وفاة الفنان كاظم الساهر يتصدر الترند وهذا ما تم كشفه !

film-p2

ماذا قالت زوجة المخرج الجزائري' نزيم قايدي' بعد وفاته ؟

47220180218110633633

نور اللبنانية تنجو من الموت بأعجوبة وتصاب بالاكتئاب

AimeeSayyah

للمرة الأولى ايميه صياح تظهر وجه توأمها بوضوح - صورة

552201709220428552855

كاظم الساهر ونجوى كرم معاً في دبي