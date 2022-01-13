الفنانة فادية عبد الغني تحسم الجدل حول اعتزالها للتمثيل

الوكيل الإخباري-صرّحت الممثلة المصرية فادية عبد الغني، ان تناقل العديد من الشائعات حول اعتزالها التمثيل أمر غير صحيح، ولكنها تحب مهنتها وتحترمها ولن تقدم ما يسيء لمشوارها الفني الكبير.

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وأضافت في تصريح خاص لموقع "الفن"، انها تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي"، مع الممثلة المصرية نيللي كريم حيث تجسد شخصية حماتها ضمن أحداث المسلسل.