الفنانة فادية عبد الغني تحسم الجدل حول اعتزالها للتمثيل

الوكيل الإخباري-صرّحت الممثلة المصرية فادية عبد الغني، ان تناقل العديد من الشائعات حول اعتزالها التمثيل أمر غير صحيح، ولكنها تحب مهنتها وتحترمها ولن تقدم ما يسيء لمشوارها الفني الكبير.
وأضافت في تصريح خاص لموقع "الفن"، انها تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي"، مع الممثلة المصرية نيللي كريم حيث تجسد شخصية حماتها ضمن أحداث المسلسل.
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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته نيللي كريم وهالة صدقي وشريف سلامة وأحمد حاتم ومحمد ثروت وخالد سرحان، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، من تأليف ابراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما ومن اخراج ماندو العدل.
الفن
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