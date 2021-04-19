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الإثنين، 19-04-2021 12:30 م

الفنانة فلة الجزائرية تنهار إثر وفاة شقيقتها بكورونا.. فيديو

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الوكيل الاخباري - لم تتمكن النجمة فلة الجزائرية من منع نفسها من البكاء، في أحدث ظهور لها بعد وفاة شقيقتها الفنانة الجزائرية نعيمة، يوم امس الأحد بعد صراع مع مرض السرطان وفيروس كورونا.

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وظهرت فلة الجزائرية في بث مباشر على موقع فيسبوك، وبدت في غاية الحزن والإرهاق على رحيل شقيقتها، قائلة: "الله جاب الله أخد.. روحنا متغلاش على ربي.. نعيمة راحت لكن باقية معانا".


ولفتت إلى أن شقيقتها كانت تعاني من مرض السرطان منذ أن كانت بعمر 30 عاما وزاد عليها الأمر بسبب وباء كورونا في الأيام الأخيرة، مشددة على أنها كانت توأم روحها وارتاحت من مرضها وذهبت لجنة الرحمن أفضل من الدنيا.


وأكدت أن شقيقتها كانت "الجسر الوحيد الذي يربطها بوطنها الجزائر، ولا تعرف كيف ستعيش من دونها وهي وحيدة في فرنسا".

 


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