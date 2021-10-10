الفنان العراقي ​محمد السالم​ يغني في معرض اكسبو 2020 لاول مرة

الوكيل الإخباري - أحيا الفنان العراقي محمد السالم أول الحفلات الغنائية في معرض اكسبو 2020 وقدم مجموعة من أجل أغنياته وسط تفاعل كبير للجمهور العراقي والعربي، الى جانب مفاجأة قدمها خلال الحفل بغنائه "دويتو" مع مغني الراب الكويتي دافي لأغنية حملت عنوان "نار وشرار" والتي زادت من أجواء الفرح والتفاعل على أنغامها.

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ويعد محمد السالم أول فنان عراقي يحيي حفلاً في اكسبو 2020 دبي، مؤكداً سعادته لإختياره من قبل ادارة المعرض العالمي الذي يقام في دبي ليشارك في إحياء أول الحفلات الغنائية، ضمن الفعاليات الترفيهية المتعددة في "اكسبو 2020 دبي".

وأكد السالم أنه معرض اكسبو 2020 حدثاً عالمياً تلتقي فيه كل دول العالم، وهي فرصة لتبادل الفنون والثقافات فيما بينها، وكل متطلبات المستقبل الذي نعيشه.

المصدر - الفن