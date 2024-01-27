السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : عملية انقاذ صعبة في إربد - صورة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي

اشتباكات عنيفة في غزة

وفاة و8 اصابات بحادث تصادم في جرش

استشهاد نازح في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 48 الماضية

سرايا القدس تقصف خط إمداد للجيش الإسرائيلي

ستة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

المصفاة: تعبئة نحو 1.4 مليون أسطوانة غاز خلال أسبوع

تشييع جثمان الشهيد قسام ياسين إلى مثواه الأخير في جنين

السبت، 27-01-2024 01:54 م

الفنان المصري محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

1706256715


الوكيل الإخباري - أعلن الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الخاص في منصة "X" (تويتر سابقاً)، عن حصوله على الجنسية السعودية، وذلك من خلال منشور قال فيه: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية... ولكن أكبر تكريم إني اتشرّفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

اضافة اعلان

 

وأضاف: "شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية... شكراً للمملكة العربية السعودية".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20f3343fc4

هاني سلامة يروّج لمسلسله الرمضاني برسالة لجمهوره

253748Image1-1180x677_d

يسرا تتحدث عن الفنانة التي تنافسها في السينما

daqiqahnews.com-545

نجمة 'ذا فويس' تدخل القفص الذهبي -فيديو

20241251134161KM

سوسن بدر تنضم إلى 'الأمير' مع هاني سلامة

84be09f5f4

أحمد حلمي يدعم منى زكي في 'رحلة 404'

emarat-news_2023-09-20_00-09-38_886267

باسم ياخور يعلن إنتهاء تصوير العربجي 2

أخبار متعلقة
هننينيني

محمد هنيدي يروي صدمته في وفاة علاء ولي الدين