محمد هنيدي يروي صدمته في وفاة علاء ولي الدين

الوكيل الإخباري - خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد" المذاع عبر قناة CBC، قال النجم محمد هنيدي إن وصف الحاضر الغائب يتجسد بقوة في النجم الراحل علاء ولي الدين، الذي جمعته به صداقة لم تتكرر.



وأضاف: "علاء فعلاً حاضر طول الوقت في الحكايات، ووفاته كانت خبطة في بداية العمر لكن ربنا لطف".

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وتابع: "في وفاة علاء قعدت 3 شهور لا أبكي ولا أعمل حاجة، ولا أعتقد إن شخص آخر ممكن يملأ مكانه كصديق".



ورداً على سؤال عن الظروف التي أدت للتقارب الشديد بينهما، قال هنيدي: "تقابلنا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يسمع من كل الناس عن واحد قصير دمه خفيف، وأنا أسمع عن واحد تخين دمه خفيف، ومن يوم ما اتقابلنا إما إني أكون في بيته أو يكون في بيتي".



يذكر أن علاء ولي الدين رحل عن عالمنا قبل 20 عاماً حيث توفي في 11 شباط (فبراير) 2003.

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