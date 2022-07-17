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الأحد، 17-07-2022 10:33 ص

الفنان محمد عبدالرحمن بصحة جيدة ولم يفقد النطق

الفنان محمد عبدالرحمن


الوكيل الإخباري-بعد انتشار شائعات عن فقدان الفنان محمد عبد الرحمن النطق ، نفى موقع "صدى البلد"ذلك وفق مصادر فنية مطلعة قالت انه لم يفقد النطق كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما يعاني فقط من صعوبة في الكلام لخضوعه لعملية جراحية كبيرة في القلب.

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وأكد المعلومة الفنان محمد أنور وقال في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حالة محمد عبد الرحمن تتحسن، وهو الآن بخير، ولكنه لن يعود لجمهوره الآن فهو في فترة نقاهة بعد العملية.


وكان قد وجه الفنان هشام ماجد رسالة إلى الفنان محمد عبد الرحمن بعد خضوعه لعملية جراحية.


وكتب هشام ماجد عبر صفحته علي إنستجرام :"حمد الله على سلامتك يا توتا يا غالي".

 

صدى البلد

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