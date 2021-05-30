الكشف عن الحسابات الأكثر متابعة على الإنستغرام .. المشاهير يسيطرون

الوكيل الإخباري- نشر موقع "postbeyond" قائمة جديدة بالحسابات الأكثر شعبية وشهرة ومتابعة عبر موقع "انستغرَام".



وجاء الحساب الرسمي لـ"انستغرَام" على رأس تلك القائمة ، إذ يتابعه نحو 394 مليون شخص، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كشفت البيانات أن حسابه يحظى بمتابعة نحو أكثر من 276 مليون متابع.

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قائمة الحسابات الأكثر شعبية وشهرة ومتابعة عبر "انستغرام"

- إنستغرام – 388 مليون متابع

- كريستيانو رونالدو – 276 مليون متابع

- آريانا غراندي – 231 مليون متابع

- دواين جونسون – 228 مليون متابع

- كيلي جينر – 225 مليون متابع

- سيلينا غوميز – 221 مليون متابع

- كيم كارداشيان – 214 مليون متابع

- ليونيل ميسي – 196 مليون متابع

- بيونسي – 172مليون متابع

- كيندال جينر – 158 مليون متابع

- تايلور سويفت – 152 مليون متابع.

المصدر - لبنان 24