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الأحد، 30-05-2021 11:03 ص

الكشف عن الحسابات الأكثر متابعة على الإنستغرام .. المشاهير يسيطرون

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الوكيل الإخباري- نشر موقع "postbeyond" قائمة جديدة بالحسابات الأكثر شعبية وشهرة ومتابعة عبر موقع "انستغرَام".

وجاء الحساب الرسمي لـ"انستغرَام" على رأس تلك القائمة ، إذ يتابعه نحو 394 مليون شخص، اما المرتبة الثانية فكانت من نصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كشفت البيانات أن حسابه يحظى بمتابعة نحو أكثر من 276 مليون متابع.

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قائمة الحسابات الأكثر شعبية وشهرة ومتابعة عبر "انستغرام"
- إنستغرام – 388 مليون متابع
- كريستيانو رونالدو –  276 مليون متابع
- آريانا غراندي – 231 مليون متابع
- دواين جونسون – 228 مليون متابع
- كيلي جينر – 225 مليون متابع
- سيلينا غوميز – 221 مليون متابع
- كيم كارداشيان – 214 مليون متابع
- ليونيل ميسي – 196 مليون متابع
- بيونسي – 172مليون متابع
- كيندال جينر – 158 مليون متابع
- تايلور سويفت – 152 مليون متابع.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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