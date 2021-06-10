المحكمة تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه

الوكيل الإخباري - أعلنت المحكمة الاقتصادية في مصر تحديد جلسة 7 يوليو المقبل للحكم في دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي بسبب اخلالها ببنود تعاقدها على بطولة مسلسل حرب أهلية الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية في رمضان 2021.

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وطالب هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة "العدل جروب" في الدعوى 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي بتعويض الشركة 10 ملايين جنيه؛ للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.



وأضاف عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، مضيفًا أنها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.



وسبق أن ربطت سارة التونسي، بين أزمتها مع شركة العدل جروب في كواليس مسلسل "حرب أهلية"، وبين أزمة الفنان شريف دسوقي التي انتهت ببتر قدمه، مؤكدة أن الأخير تدهورت حالته بسبب تجاهل شكواه وهو ما يتكرر معها حاليا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وتساءلت هل ستلقى نفس المصير؟



سارة وجهت رسالة حزينة عبر حسابها بموقع الفيس بوك واعادت نشرها عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستغرام وقالت فيها: النقابة الي أخّرت النّظر في ملف الفنّان شريف الدسوقي محاباة للعدل جروب لغاية ما حصلت كارثة، هي هي نفسها الي "ركنت" الشكوى بتاعتي أكثر من 60 يوم برضه من أجل عيون شركة العدل جروب!



وتابعت قائلة: والشركة الي ردت على مطالبة شريف الدسوقي بحقه بإنها رفعت عليه قضية تعويض بـ 5 مليون جنيه رغم علمهم بظروفه الصحية، هي نفسها الي بتطالبني بتعويض 10 مليون جنيه لمجرّد برضه إنّي طالبت بحقي.

المصدر - سيدتي