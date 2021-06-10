الخميس 10-06-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بزيادة الايام المفتوحة لتلقي اللقاح

تعليمات جديدة لإرسال الرسائل الخلوية بالجملة

شاهد بقضية مستشفى السلط: لا وجود لوصف وظيفي لمراقب خزانات الأكسجين

صورة رئيس الوزراء تجتاح مواقع التواصل

الخصاونة يطالب بتكاتف القطاعين العام والخاص لحل مشكلة البطالة في الأردن

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

وزير السياحة يطلق برنامج أردننا جنة - صور

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازة سـنـوية ابتداءً من الاحد

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

مصدر لـ الوكيل : لم يتم تأجيل أقساط القروض في البنوك

الخميس، 10-06-2021 02:52 م

المحكمة تطالب الفنانة سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه

saraa-1


الوكيل الإخباري - أعلنت المحكمة الاقتصادية في مصر تحديد جلسة 7 يوليو المقبل للحكم في دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي بسبب اخلالها ببنود تعاقدها على بطولة مسلسل حرب أهلية الذي عرض ضمن المسلسلات المصرية في رمضان 2021.

اضافة اعلان
 

وطالب هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة "العدل جروب" في الدعوى 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي بتعويض الشركة 10 ملايين جنيه؛ للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وأضاف عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، مضيفًا أنها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

وسبق أن ربطت سارة التونسي، بين أزمتها مع شركة العدل جروب في كواليس مسلسل "حرب أهلية"، وبين أزمة الفنان شريف دسوقي التي انتهت ببتر قدمه، مؤكدة أن الأخير تدهورت حالته بسبب تجاهل شكواه وهو ما يتكرر معها حاليا من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وتساءلت هل ستلقى نفس المصير؟

سارة وجهت رسالة حزينة عبر حسابها بموقع الفيس بوك واعادت نشرها عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستغرام وقالت فيها: النقابة الي أخّرت النّظر في ملف الفنّان شريف الدسوقي محاباة للعدل جروب لغاية ما حصلت كارثة، هي هي نفسها الي "ركنت" الشكوى بتاعتي أكثر من 60 يوم برضه من أجل عيون شركة العدل جروب!

وتابعت قائلة: والشركة الي ردت على مطالبة شريف الدسوقي بحقه بإنها رفعت عليه قضية تعويض بـ 5 مليون جنيه رغم علمهم بظروفه الصحية، هي نفسها الي بتطالبني بتعويض 10 مليون جنيه لمجرّد برضه إنّي طالبت بحقي.

 

المصدر - سيدتي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mohaned12

مهند الحمدي ينفي خبر انفصاله عن خطيبته - فيديو

6c9cae582307e5ae7378322e9bee7397

ساندي تطلق «ديو» عالمياً مع الكندي كارل وولف

أمير-كرارة

أمير كرارة يكشف عن طرح جزء ثاني من فيلم "كازبلانكا"

6186956-1580585782

الموت يفجع الفنان خالد سليم

sddefault

مرتضى فتيتي وسنفارا يطرحان جديدهما

3868206-100583709

ملك أحمد زاهر تهنئ أختها الصغيرة في أولى تجاربها بالتمثيل

أخبار متعلقة
7afcac798fd892afd742b2d6

صور نادرة جداً من كواليس الكواسر

4043231-1314495183

مسلسل جديد للفنانة نادين نجيم وصور من الكواليس.. شاهد

thumb

فيديو من كواليس 2020 يثير ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي

Maged_El_Kedwany

صور مزيّفة تثير الجدل حول الحالة الصحية للفنان ماجد الكدواني!.. شاهد

86009017-9FBA-43DE-ABB1-9F7592792C82

رامز جلال يُحدث ضجة بفيديو طريف مع غادة عادل.. شاهد