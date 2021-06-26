الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص في مصر قريباً

الوكيل الإخباري - علم موقع "الفن" أن الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص ستزور مصر قريباً من أجل حضور العرض الخاص لفيلم "العارف : عودة يونس" الذي سيعرض في صالات السينما خلال ايام قليلة.

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تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، احمد فهمي ، محمود حميدة ، مصطفى خاطر من تأليف محمد سيد بشير واخراج احمد علاء الديب.

المصدر - الفن