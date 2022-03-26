الموت يفجع الفنانة ​شكران مرتجى

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة أمل عرفة وفاة والدة زميلتها الممثلة شكران مرتجى وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: والدة الحبيبة النجمة شكران مرتجى في ذمة الله.



قلبي معك يا حبيبتي الله يرحمها الفاتحة

ولم يتم ذكر حتى الان تفاصيل الدفن والعزاء الا ان الجمهور ومحبي شكران سارعوا تقديم واجب العزاء اليها عبر رسائل مؤثرة جدا خصوصا ان شكران كانت متعلقة جدا بوالدتها وتحبها وتهتم بها لذا فان خسارتها ستكوت صعبة جدا عليها وعلى نفسيتها.

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