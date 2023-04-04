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الثلاثاء، 04-04-2023 12:29 م

الموسيقيين تردّ على انتقادات ظهور مصطفى كامل مع رامز جلال

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الوكيل الإخباري- اشتعلت أزمة ظهور الفنان مصطفى كامل في برنامج "رامز نيفر إند" بعد الانتقادات الحادة التي وجهت له من بعض أعضاء النقابة والذين هاجموا نقيب الموسيقيين بسبب ظهوره في صورة غير لائقة بمقعد النقيب بحسب رأيهم.

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وفي الرد الأول من النقابة على تلك الانتقادات، أصدر الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لـ"الموسيقيين"، بيانًا بهذا الشأن، وذلك بعد عرض حلقة الفنانة نهال عنبر وهي عضو في مجلس نقابة المهن التمثيلية.


وقال عبد الله في بيانه: "على الرغم من أننا شاهدنا اليوم الممثلة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وهي تمثل جموع الممثلين في مصر كونها منتخبة من الجمعية العمومية للممثلين في مصر.. شاهدناها هي ونجلها في حلقة رامز جلال، رامز نيفر إند، إلا أننا لم نلاحظ أي هجوم عليها مثل الهجوم الذي حدث على الفنان مصطفى كامل وهو يمثل جموع الموسيقيين في مصر، كونه منتخباً من الجمعية العمومية لموسيقيين مصر".


وأضاف البيان: "يبدو أن أغنية تسلم الأيادي مازالت عالقة في أذهان البعض فمنهم من أراد إثارة البلبلة وإحداث زوبعة لتأليب الرأي العام على الفنان مصطفى كامل.. ولجان إلكترونية تأخذ بالثأر من مواطن مصري يحب بلده ويحترم رئيسها وشعبها ويقدر مؤسساتها الوطنية".

 

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