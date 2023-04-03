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الإثنين، 03-04-2023 09:19 ص

الحالة الصحية لمحمد فؤاد ومصطفى كامل بعد مقلب رامز جلال

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الوكيل الإخباري- تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنانان مصطفى كامل ومحمد فؤاد، وذلك في ظهورهما الأول بعد تعرضهما للاصابة في برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه رامز جلال، خلال شهر رمضان.

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ونشر مصطفى كامل مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"  برفقة محمد فؤاد وقد ظهرا بصحة جيدة ، وعلق عليه قائلاً: أنا وأنت يافؤش بعد ما هزرنا في مقلب سئيل"، ليرد عليه محمد فؤاد: "جالنا ديسك وبلاوي".

وحل الفنان محمد فؤاد في الحلقة الثالثة من البرنامج، وتعرض فيها لإصابات أثناء الحلقة، وقال لرامز: "إيه الدم ده، بجد فيه دم"، ليرد رامز جلال قائلًا: "بهزر معاك"، ليرد عليه محمد فؤاد: "أنت كنت هتموتني".

 

لها

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