ما الاصابة التي تعرض لها مصطفى كامل جراء مقلب رامز جلال؟ .. واول تعليق عن اجره

الوكيل الإخباري- كشف المغني المصري مصطفى كامل، عن غضبه الشديد تجاه الممثل رامز جلال، عقب الإيقاع به ضمن ضحايا برنامجه للمقالب «رامز نيفر إند»، الذي يتم عرض حلقاته خلال شهر رمضان الجاري.



وأكد مصطفى كامل تعرضه لإصابات خطيرة، يتلقى العلاج منها حتى الآن، ومن بينها تهتك في أربطة كف اليد، إلى جانب معاناته من متاعب في عضلات الكتف.



وأشار إلى أنه ذهب إلى البرنامج بصفته الشخصية وليس المهنية كنقيب للمهن الموسيقية في مصر، ولم يكن على علم بوجود المقلب، وأنه لن يقبل الظهور في برنامج مماثل حتى لو تلقى عرضاً بملايين الجنيهات.



وقال مصطفى كامل إنه حصل على الأجر الذي طلبه، حين تلقى العرض للمشاركة في افتتاح المطعم، كما يظهر في البرنامج، وأنه غضب بشدة حين وجد نفسه يتعرض للمقلب، ووقع خلاف بينه وبين رامز جلال، ولم تفلح محاولات الأخير لمصالحته حتى غادر المملكة العربية السعودية وعاد إلى مصر.



وأضاف: «سافرت وأنا غاضب وأتوجع من إصاباتي، وتدخل الوسطاء للصلح بيننا، أحب رامز جلال بشكل شخصي، لكني منزعج منه للغاية، خاصة أن المقلب قاسي للغاية بشكل مبالغ فيه».



وأوضح أنه رفض إعلان غضبه من رامز جلال والتسبب في أي مشاكل أو مقاضاته، لكنه يرفض أن ينتقده الجمهور لظهوره في البرنامج.



وأعلن مصطفى كامل أن المطرب محمد فؤاد يعاني متاعب صحية حتى الآن بسبب الحلقة التي صورها في برنامج «رامز نيفر إند»، وأنه غاضب للغاية من رامز جلال، لكنه احتوى الموقف أثناء التصوير وظهر مبتسماً في نهاية الحلقة، لعدم رغبته في إثارة المشاكل.

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