الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 12:21 م

انتقادات حادة لسمية الخشاب بسبب كلمة مسيئة - صورة

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الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة سمية الخشاب على حسابها الخاص بـ"تويتر" نصيحة للطلاب قبل دخول موسم الامتحانات إلا أنها قوبلت من بعض متابعيها باستهجان وانتقادات حادة بسبب كلمة قالتها في نصيحتها اعتبرها الكثيرون مسيئة ولا يجب أن تخرج من فنانة تعتبر قدوة لكثير من الشباب والفتيات.

ونشرت سمية على حسابها صورة لها وكتبت عليها "ذاكروا وبطلوا مرقعة"، وعلقت على الصورة بقولها: "المرة الجاية مش هقول مرقعة هقول كلمة تانية"، لتنفجر التعليقات مستنكرة لفظ مرقعة الذي استخدمته سمية، في حين علق آخرون بتعليقات مستخدمين ألفاظاً خادشة للحياء.

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المصدر - لها

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