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الأحد، 12-09-2021 04:05 م

انطلاق تصوير فيلم فيك أب من بطولة أيمن زيدان

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الوكيل الإخباري - انطلقت عمليات تصوير الفيلم السينمائي السوري "فيك أب"، من إخراج أحمد ابراهيم أحمد، وبمشاركة نخبة من ممثلي الدراما السورية.

ويعد العمل أول فيلم سينمائي قطاع خاص منذ سنوات، ويعول القائمون عليه كثيراً، كخطوة أولى على طريق إعادة السينما السورية إلى سابق عهدها.

وتحدث الممثل السوري وبطل العمل أيمن زيدان، حول مشاركته، واعتبر أن الفيلم سينافس الأعمال السينمائية في العالم العربي، لامتلاكه الأدوات الكافية للنجاح.

وقال: "الفيلم الجديد سيكون بوابة لعودة سينما القطاع الخاص في سوريا، كما أنه ينتمي إلى الكوميديا العائلية، ويقوم على جملة مفارقات طريفة".

وتابع: "أجسد في الفيلم دور سالم، صاحب شركة ثري، يسعى جاهداً لإنجاب طفل، ويقوم من أجل ذلك بمحاولات كثيرة من تعدد الزوجات واللجوء للمشعوذين والدجالين".

وأوضح: "أحداث ساخرة ممزوجة بمواقف إنسانية تتركها زياراته المتكررة لمأوى لكبار السن، ما يجعل من الأحداث سلسلة متكاملة مبنية على التشويق والإثارة".

بدوره، اعتبر المخرج أحمد ابراهيم أحمد أن عودة السينما السورية عبر القطاع الخاص، أمر هام للغاية، وضروري حتى نرى الأعمال السينمائية السورية تغزو صالات العرض وشباك التذاكر.

وأضاف: "يأتي العمل في إطار سعينا لإعادة الرونق إلى السينما السورية، وسنطلق عملاً يعيد للأذهان تلك السينما الجماهيرية التي قدمتها سوريا في الماضي، أيام الزمن الجميل".

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