انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني

الوكيل الاخباري - انطلقت، مساء اليوم الجمعة، على مسرح أسامة المشيني التابع لوزارة الثقافة بعمان، العروض المسرحية للموسم المسرحي الأردني الذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية في الوزارة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين.

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ويشتمل الموسم الذي يستمر 5 أيام، على أربعة عروض مسرحية للأطفال وعرض واحد فقط للكبار وهي؛ مسرحيات الأطفال، عرض الافتتاح مساء اليوم "عرار في متحف الأسرار" إخراج الدكتور فراس الريموني، و"ارض المحبة" إخراج عمران العنوز وتعرض مساء يوم غد السبت، و"في انتظار الطيور" إخراج رمضان الفيومي وتعرض مساء يوم الأحد، و"حارس البحر" إخراج أحمد عليمات وتعرض مساء يوم الاثنين.



وتختتم عروض الموسم مساء يوم الخميس المقبل بمسرحية للكبار "هناي" إخراج عمر الضمور.



وتناول عرض مسرحية الافتتاح للأطفال مساء اليوم"عرار في متحف الأسرار" حكاية شخصية شاب اسمه بادي في أول يوم عمل له في متحف يحوي تماثيل أبرز وأهم الشعراء، حيث يتموضع ممثلون بوصفهم تماثيل على صناديق خشبية وفي منتصف عمق الخشبة يتموضع ممثل وقوفا بوصفه تمثال شاعر الأردن مصطفى وهبي التل (عرار).

