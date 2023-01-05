الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

السير: 558 وفاة بحوادث سير في المملكة خلال 2022

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد فاجعة الشبان الثلاثة في الزرقاء

استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس في الأردن

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من القدس

محضر الفيدرالي : لا خفض للفائدة في 2023

العثور على جثة شخص داخل مركبة تاكسي في عمان

في 5 أيام.. 7 وفيات بحوادث سير من بداية 2023

أسعار الذهب تنتعش عالمياً

الأمن يكشف سبب حادث أودى بحياة 3 أفراد في الزرقاء أمس

الخميس، 05-01-2023 09:56 ص

انفراج أزمة فيلم 'أهل الكهف'

20231510511917745


الوكيل الإخباري - بعد أزمات متتالية، شهد فيلم "أهل الكهف" أخيراً انفراجاً بعد إعلان شركة امتلاك جميع حقوق الفيلم من بطولته خالد النبوي، بعد تنازل المنتج السابق وليد منصور عن حقوقه.

وفي العامين الماضيين، واجه الفيلم العديد مشاكل إنتاج وأزمات متتالية كادت أن تلغيه، وكانت آخر أزمة في الأيام الماضية تنازل منصور عن حقوقه في شراكة الفيلم الذي توقف تصويره عدة مرات منذ  ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وأصدرت الشركة المنتجة الجديدة بياناً رسمياً أمس الأربعاء أعلنت فيه استكمال تصوير العمل، وطالبت "رشيدي برودكشن" في بيانها بمنع  استخدام أي دعاية إعلانية للفيلم باسم المنتج السابق أو علامة شركته.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، وصبري فواز، مقتبس من رواية توفيق الحكيم، وبمعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-194735-umm-kulthum-200-greatest-singers-2

العربية الوحيدة.. أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مغنٍ في التاريخ

WhatsApp Image 2023-01-04 at 16.26.41

بعد حل لغز جريمة القتل.. رد فعل الجمهور في نهاية "ستيلتو"

78afc534-753e-4f41-a5e1-06add6a0bfb6

ملحم زين يختتم عام 2022 بين إربيل وبيروت

11

فيديو - فرح الزاهد: أتمنى الارتباط لكن لا أحد يتقدم لخطبتي

8378203_1561118340

حقيقة وفاة حسام جنيد بمشاجرة في لبنان

434783Image1

استدعاء شيرين عبد الوهاب الى التحقيق بعد زيارتها لفضل شاكر