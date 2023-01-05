انفراج أزمة فيلم 'أهل الكهف'

الوكيل الإخباري - بعد أزمات متتالية، شهد فيلم "أهل الكهف" أخيراً انفراجاً بعد إعلان شركة امتلاك جميع حقوق الفيلم من بطولته خالد النبوي، بعد تنازل المنتج السابق وليد منصور عن حقوقه.



وفي العامين الماضيين، واجه الفيلم العديد مشاكل إنتاج وأزمات متتالية كادت أن تلغيه، وكانت آخر أزمة في الأيام الماضية تنازل منصور عن حقوقه في شراكة الفيلم الذي توقف تصويره عدة مرات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.



وأصدرت الشركة المنتجة الجديدة بياناً رسمياً أمس الأربعاء أعلنت فيه استكمال تصوير العمل، وطالبت "رشيدي برودكشن" في بيانها بمنع استخدام أي دعاية إعلانية للفيلم باسم المنتج السابق أو علامة شركته.



والفيلم من بطولة خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، وصبري فواز، مقتبس من رواية توفيق الحكيم، وبمعالجة سينمائية لأيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

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