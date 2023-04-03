ايمن زيدان عن شقيقه الراحل : لم يكن يعاني من أي مرض قبل وفاته -فيديو

الوكيل الإخباري- تحدّث الفنان السوري أيمن زيدان بكل تأثر عن شقيقه الراحل شادي زيدان في أحدث لقاء له، واصفًا إياه بـ"قطعة من الروح".



زيدان، الذي حلَّ ضيفًا على برنامج "ذات" مع الإعلامي سامي الجابر، تحدَّث عن وفاة شقيقه وابنه والدموع في عينيه، قائلًا بتأثر: "أنا فقدت أصغر أبنائي عام 2011 وفقدت أصغر أخوتي، علاقتي مع الأصغر شوي موجعة.. أنت تتكلم عن أصغر إخوتي الذي كنت بمثابة أب له.. أخوتي كانو متنفس هم أبنائي وأصدقائي وعالمي الصغير، هم سكان عالمي الصغير".



وأشار زيدان إلى أن شقيقه لم يكن يعاني من أي مرض، قائلًا: "شاب لم يصل الخمسين من عمره، ذو بنية لا يشكو من أي شيء فجأة ترجل من صهوة الحياة بلحظة مباغتة".



ولفت أيمن إلى أن وفاة شقيقه سرقت منه ما تبقى من روحه وإحساسه بالأمان والإنصاف، مُشيرًا إلى أنه يعلم أن الموت حق والجميع سيسير إلى هذه النهاية، لكن لا يعني ذلك التغلب على حزن الرحيل، قائلًا: "هذا واحد من الافتقادات الحقيقة أوجعني لدرجة أنني لا أعرف يعني أحاول أن أتجاوزها ولا زلت أصر، كي تطمئن روح شقيقي الأصغر".



وأوضح أن شقيقه لا يوَّد رؤيتهم محزونين على فراقه، لذلك يحاول أن يتابع مشواره في الحياة مصرًا على أن الحزن أصبح للأسف شبه ظله، كي تطمئن وتهدأ روح شقيقه.

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