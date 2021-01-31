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الأحد، 31-01-2021 12:05 م

بالصور - احتراق منزل كاتب انتقام بارد ونجاة عائلته من الموت

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الوكيل الإخباري _ كشف الكاتب الدرامي السوري نعيم الحمصي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن نجاته من الموت وعائلته، إثر حريق هائل شبّ في منزل الأسرة .

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حيث انه قال : "بعتذر منكم اصدقائي... هذا يلي بقي من بيتي.. والحمد لله ولادي بخير.. شكرا للكهربا يلي حرقت كل شي.. ونشكر الله على كل شي. انا بخير وولادي بخير.. وبعتذر من كل حدا حاول يتصل وما قدرت رد عليه".


يُذكر أنّ حمصي يشارك في الموسم الدرامي الحالي عبر مسلسل "انتقام بارد".


و"انتقام بارد" دراما مشوّقة تقع أحداثها في نقطة اشتباك الواجب مع الحب بين الخطأ والصواب، يتحكم فيها ثأر شيطاني ينتظر النقاط السوداء داخل عقل كل انسان ليفجرها بألاعيبه النفسية الغامضة.

 




المصدر : لها 



 




 

 


 

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