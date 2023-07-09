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الأحد، 09-07-2023 01:38 م

بالفيديو- كيف استقبل الجمهور اللبناني الفنان تامر حسني على المسرح ؟

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الوكيل الإخباري- قبل نحو ساعتين من بدء الحفل، احتشد جمهور الفنان المصري تامر حسني في مسرح "فورم دو بيروت" أمس السبت.

ونفدت تذاكر الحفل في وقت قياسي، ما يعكس شوق الجمهور اللبناني لتامر حسني الذي غاب طويلاً عن إحياء الحفلات في بيروت. 

وعبر حسني عن فرحته الكبيرة وقال باللهجة اللبنانية: "اشتأتلكن كتير كتير"، لتكون هذه الكلمات بمثابة رسالة محبة واعتزاز بعلاقته القوية مع الجمهور اللبناني.

وبدأ حسني الحفل من جديده "هرمون السعادة" مع الفنانة كارولينا كرم التي باتت تظهر معه بشكل متكرر مؤخراً.

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واحتفل الجمهور بفنانهم المفضل بطريقة مميزة ومؤثرة، مرحبين به بصوت واحد، هاتفين باسمه بشكل متزامن، ما أضفى جواً مميزاً على الحفل. ورد تامر على هذا الترحيب بابتسامة وتقدير.

وتعرض أحد المعجبين لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى فقدانه الوعي. ولم يتردد حسني بالتوقف عن الغناء فوراً للتأكد من حالته وسلامته. وانتظر حتى استعاد المعجب وعيه وتحسنت حالته قبل أن يستأنف الحفل.

 


 

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