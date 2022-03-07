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الإثنين، 07-03-2022 12:23 م

برلنتي عامر تكشف سبب طلاقها من سعد الصغير

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الوكيل الإخباري - جدل كبير حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بدما كشفت برلنتي عامر طليقة الفنان المصري سعد الصغير عن أسباب انفصالهما بعد زواج استمر لعام واحد.

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وقالت : "بسبب مسرحية شارك فيها سعد الصغير بالسعودية، وسعد قالي إني هبقي معاه في المسرحية، وعشان يثبت لي أنه صح قالي هتبقي طالق بالتلاتة لو مخادتكيش معايا، وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقوله".


وتابعت كلامها مشيرة الى ان سعد يريد العودة اليها: "سعد كل يوم يطلب مني نرجع وأنا مش موافقة، وآخرها كان انهارده، واحنا صحاب وبنتكلم عادي".


وبعد هذا التصريح أشار الجمهور الى ان سبب الانفصال ليس جوهرياً بل سخيفاً ولا يمكن ان يكون اي زواج قائم على عمل مسرحي.

 

الفن 

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