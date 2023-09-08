الجمعة 08-09-2023
الوكيل الاخباري

اصابة إثر حريق شب بـ" كرفان" داخل مخيم الزعتري

وفاة شاب واصابة آخر خلال مشاجرة في وادي رم

الأرصاد السعودية تُصدر إنذاراً أحمر في مكة المكرمة

الفيصلي يحذر الجماهير من العقوبات الآسيوية

انتخاب الأميرة دانا فراس نائبًا لرئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع

الأمانة توضح حول التعويضات المالية لمالكي عمارات تهدم في جبل الجوفة

آل الشيخ: العلاقات الأردنية السعودية ذات عمق استراتيجي

تراجع أسعار الغذاء عالمياً الشهر الماضي

شباب جامعيون: قانون السير الجديد مهم للحفاظ على الأرواح

إتلاف قارب صيد أسماك مخالف في سد وادي العرب

الجمعة، 08-09-2023 08:23 م

بسبب ابنته .. فنان مصري يبكي على الهواء - فيديو

image


الوكيل الاخباري - عجز الفنان المصري صبحي خليل عن كظم مشاعره الملتهبة على الهواء مباشرة بسبب ظروف ابنته الصحية.

وتلقَّى خليل، خلال لقائه في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة قناة «سي بي سي»، مكالمة من ابنته داليا التي كانت تعاني مرض السرطان منذ 7 سنوات.

وأوضحت داليا، أثناء المكالمة، أنها خضعت للعديد من العمليات الجراحية، موجهةً رسالة مؤثرة إلى والديها.

وقالت: «مقدرش أعيش من غيركوا، أنتم أهم حاجة في حياتنا وحياة صحابنا، وبدعيلهم باستمرار».

ودخل صبحي خليل في نوبة بكاء على أثر المكالمة، في حضور الإعلاميتين هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، متناولاً بالتفصيل جوانب الأزمة الصحية التي ألـمَّت بابنته.

وكشف أنه لم يعلم بحقيقة مرض ابنته خلال مدة عام ونصف، منوهاً بالمواقف الصعبة التي تعرضت لها أسرته بسبب تلك المأساة. مصراوي

اضافة اعلان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-459498-638296825473348210

علاقة باسل خياط و هند صبري الى الواجهة بسبب فيديو متداول

da0e610d-cf9e-41ce-a0c0-b5d4bcf05bc5

بسام كوسا يحمس الجمهور لمسلسله "الغريب".. وهذا موعد عرضه

Doc-P-1104997-638296875192623968

صورة لحي شهير بالخرطوم دمرته الحرب وأقامت به أم كلثوم

305391_0

أحمد سعد يلتقي مع ليبرون جيمس في السعودية -صورة

431555

ظهور لافت للفنانة نانسي عجرم برفقة ابنتيها -صورة

509701

نجوم الغناء الشعبي "موقوفون عن العمل" في مصر