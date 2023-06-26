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الإثنين، 26-06-2023 03:49 م

بصوت يشبه عمرو دياب.. حذف أول أغنية عربية بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري- "يلا مع أبو عبدالله" أغنية جديدة طرحت عبر منصة يوتيوب باعتبارها أول أغنية عربية بتقنية الذكاء الاصطناعي، من قبل الملحن والموزع الموسيقي ماذ عبدالغني السيد، واستمرت 3 أيام على المنصة حتى تم حذفها، نظراً لتشابه الصوت الموجود في الأغنية مع صوت النجم المصري عمرو دياب، رغم تأكيد الملحن على عكس ذلك.

وقامت إدارة موقع يوتيوب، بحذف الأغنية من قناة الملحن، بناءً على طلب شركة الفنان عمرو دياب "nay for media"، التي طالبت بحقوق الطبع والنشر.

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وأكد الملحن ماذ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، أن الصوت الموجود في الأغنية مصمم بالذكاء الاصطناعي 100%، ولا يمت بعلاقة لصوت أي فنان آخر حقيقي.


وأوضح أن الصوت في الأغنية له جانبان، أحدهما يعمل كمساعد شخصي خارق يختصر خطوات وزمن عمل الأغنية، وجانب عبارة عن أكواد وبرامج لمحاولة اختراع صوت، وبرامج لمحاولة اختراع صوت، ولديه إمكانية اختراع أصوات رجالية ونسائية.

 

وتابع الملحن ماذ: "الصوت الأصلي في الأغنية قبل تحويله بالذكاء الاصطناعي لمطرب اسمه مصطفى جمال، والكلمات كتبها محيي الدين أحمد"، مشيراً إلى أن الأغنية استقطبت مليون مشاهدة عبر منصة تيك توك خلال 3 أيام.

وبسؤاله هل قامت شركة عمرو دياب بإغلاق الأغنية، قال ماذ إنه لم يتم إغلاق الأغنية، ومتواجدة في عدة منصات أخرى، مشيراً إلى أنه تم إزالة الـreel من إنستغرام، محاولاً استعادتها، وسيحاول إصدار ألبوماً من خلال هذه التقنية، مشيراً إلى أن هذه التقنية ستساعد المطربين في حال التقدم بالسن وعدم القدرة على الغناء أو لسبب آخر، إصدار أغاني بصوته بالذكاء الاصطناعي.

 

 

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