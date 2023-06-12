الإثنين 12-06-2023
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الإثنين، 12-06-2023 11:00 ص

بالفيديو - ماريتا الحلاني تقدّم هدية لزوجها بعد الزفاف

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الوكيل الإخباري- بعد الضجة التي أحدثتها بحفل زفافها المميّز لتكون عروس العام بلا منازع، فاجأت الفنانة ماريتا الحلاني محبيها بالكشف عن أغنية جديدة أهدتها الى زوجها رئيس إدارة الإنتاج في منصة "أنغامي" كميل أبي خليل.

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وشاركت الفنانة اللبنانية متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو يتضمن مجموعة كبيرة من اللقطات العفوية من حفل زفافها الأسطوري، مع زوجها ووالدها النجم عاصي الحلاني وشقيقها الوليد وشقيقتها دانا، وكشفت عن جزء من الأغنية التي تحمل عنوان "تسلينا".

وتحت هاشتاغ "عروس الحلانية"، تواصل ماريتا تشويق محبيها للأغنية الجديدة التي قدّمتها بمناسبة زواجها كهدية لزوجها.

وأغنية "تسلينا" من كلمات وألحان سليم عساف، وتم تصويرها فيديو كليب.

 



لها


 




 

 


 

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