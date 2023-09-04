الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع

الاحتلال يصيب 6 فلسطينيين خلال العدوان على جنين ومخيمها

طلبة ينفذون المزيد من الوقفات احتجاجاً على تقليص مقاعد الطب

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية محملة بمواد مخدرة

قطر استوردت 460 طنا من التمور الأردنية في 5 أعوام

أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في عام

الترخيص: نحو 2000 لوحة مركبة تعرضت للمسح بسبب التحبير والعمل جارٍ على استبدالها

الإثنين، 04-09-2023 11:08 ص

بعد أيام من أزمة طلاقه.. أحمد سعد يروج لأولى حفلاته

202394115513742GW


الوكيل الإخباري- يستعد المطرب المصري أحمد سعد لأولى حفلاته الغنائية، بعد أزمة طلاقه من مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني، والذي حدث بشكل مفاجئ بعد زواج استمر عامين أثمر إنجاب طفلتين، إحداهما عمرها 40 يوماً تعاني من كسر في عظمة الفخذ جراء حادث سيارة، ولم يرها سوى مرتين منذ ولادتها.

وروج سعد لحفلته الغنائية في الكويت في أول منشور رسمي له بعد وقوع الطلاق، داعياً جمهوره الكويتي للاستمتاع بالحفل الذي سيقام يوم 22 سبتمبر (أيلول) الجاري بقاعة "أرينا كويت"، ضمن فعاليات موسم الكويت، حيث يجمع الحفل سعد مع رامي صبري وبدر الشعيبي.

اضافة اعلان

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محمد-رمضان

فيديو - موقف محرج لمحمد رمضان على المسرح

e26f2491-8fb4-4f92-a5a1-ad4271ab435a

الشيف بوراك ينقل الى المستشفى اثر وعكة صحية -فيديو

711

تامر حسني يحقق 5 ملايين مشاهدة بـ " حوا "

علم مصر

نقيب المهن الموسيقية في مصر يتوعد لمطربي المهرجانات

64f4bbe04236044013557f3d

بالفيديو.. فنانة مصرية شهيرة تسقط على الدرج خلال حفل مسابقة ملكة جمال مصر

220202013520548443808

وفاة فنانة شهيرة بسبب اصابتها بالسرطان- صورة

أخبار متعلقة
0

الحالة الصحية لطفلة أحمد سعد بعد تعرضها لحادث مؤسف

7722421-1501595895

تصرف غريب من أحمد سعد بعد أزمة طلاقه والجمهور يعلق!

main_image64f1f81e27007

كشف سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

_315x420_2dc38d529fb43f678c0d74edc6761b2368aa96a764d04b6bc871a01494d02c53

اعلامية مصرية توجه رسالة لـ أحمد سعد بعد انفصاله عن زوجته

thumb

تفاصيل مفاجئة في قضية طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

102351

كشف سبب انفصال احمد سعد عن زوجته