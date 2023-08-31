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الخميس، 31-08-2023 01:52 م

اعلامية مصرية توجه رسالة لـ أحمد سعد بعد انفصاله عن زوجته

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الوكيل الإخباري- حذرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة الفنان المصري أحمد سعد من الافتراء على زوجته السابقة علياء بسيوني، بعد إعلان طلاقهما، لا سيما أن الأخيرة لعبت دورًا كبيرًا في النجومية التي يتمتع بها سعد.

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وفي التفاصيل، خلال الحلقة الماضية من برنامجها التلفزيوني "90 دقيقة"، أعادت بسمة وهبة بث التدوينة التي نشرتها مصممة الأزياء علياء بسيوني عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وأعلنت فيها طلاقها من أحمد سعد بناءً على رغبتها. ووصفت بسمة التدوينة بأنها "قاسية جدًا"، قائلة: "المرأة لا تفعل ذلك إلا في حالة أن يشعل شخص ما النيران في جسدها أو قلبها"، وأعربت عن أمنيتها بأن تعود الأمور إلى طبيعتها بين الثنائي، بعد أن لم يستمر زواجهما لأكثر من عامين.


وأضافت بسمة وهبة: "نصيحتي ليست فقط لأحمد سعد، بل لكل رجل تقف إلى جانبه امرأة، احذر من خيانتها أو تركها عندما تحقق النجاح والمكاسب"، وكشفت أن العديد من الفنانين قاموا بذلك وبعد فترة انخفضت نجوميتهم.


وشددت وهبة على أن "الشهرة والمال والنجومية يمكن أن تغير الإنسان، وأنت معروف منذ فترة طويلة، ولكن لا تنكر أن نجوميتك ازدادت بفضل الله ثم بفضل زوجتك علياء، التي ساهمت في تنظيم حياتك المادية والشخصية".


وأشارت الإعلامية المصرية إلى دور علياء البسيوني في حياة أحمد سعد، واهتمامها بأناقته ومظهره، قائلة: "الناس الآن يتحدثون كثيرًا عن أناقتك وأسلوبك في اللباس، لأن ذوقك أصبح أعلى مما كان عليه في الماضي".

 

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