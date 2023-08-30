تفاصيل مفاجئة في قضية طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الوكيل الاخباري-

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طرأت تفاصيل جديدة تتعلق بقضية طلاق الفنان المصري أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني المفاجئة، التي أعلنت عنه الأخيرة في رسالة لها هاجمت فيها الأول، ودعت عليه بالانتقام.وقال مصدر مقرب من سعد إن الأخير اتخذ قرار الطلاق في أقل من 48 ساعة دون أن يعود لأحد من أفراد أسرته، كما لم يراعِ إصابة رضيعته صاحبة الـ 40 يومًا.وأضاف المصدر أن أسرتي أحمد سعد وعلياء بسيوني تحاولان مصالحتهما لكن دون جدوى حتى الآن، لأنهما لم يقبلا فكرة العودة.وكشف المصدر لصحيفة "القاهرة 24" : "أحمد سعد أخذ قرار طلاق علياء بسيوني في 48 ساعة فقط، بين يوم وليلة رجع من حفلاته وقالها عايز نتطلق، ولم يراع أن ابنته الرضيعة صاحبة الـ 40 يومًا مصابة بكسر في عظمة الفخذ، وأن زوجته تتحمل ظروفًا قاسية ومريرة مع ابنتها المريضة".ولفت إلى أن علياء بسيوني صُدمت بقرار زوجها، فنشرت رسالة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام هاجمت فيها طليقها الذي تخلى عنها، حسب قولها.وكانت بسيوني قد كتبت عبر إنستغرام: "الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابة أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".