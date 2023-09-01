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الجمعة، 01-09-2023 06:43 م

كشف سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

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الوكيل الاخباري - كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عن سبب انفصال المطرب أحمد سعد عن زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني.اضافة اعلان


وقالت رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" إنها على علاقة "قوية" بعلياء بسيوني، مشيرة إلى أنها اشتكت لها أكثر من مرة من تصرفات أحمد سعد.

وأضافت أن علياء بسيوني كتبت رسالة حادة على "إنستغرام" بسبب "حرقة قلبها على ابنتها التي تعرضت لحادث وهي رضيعة تبلغ 40 يومًا فقط”.

وأضافت: "علياء توقعت عودة أحمد سعد من حفله الأخير في السعودية إلى البيت، لكنها فوجئت بسفره للساحل الشمالي لحفل آخر، وبعدها فوجئت بقرار انفصاله عنها".

وكشفت "الشربيني" كواليس الانفصال، قائلة: "علياء توقعت أن أحمد سعد سيعود للاطمئنان على ابنته التي كانت تعاني من كسر في قدمها، لكنها فوجئت بسفره للساحل، وبدا أنه غير مهتم بالأمر".

وأضافت: "دار نقاش حاد بين علياء وأحمد سعد في هذا الأمر، لكنه فاجأها وسط صدمتها بأنه يريد الانفصال، وأحضر المأذون وأنهى إجراءات الطلاق"، مؤكدة أن صديقتها علياء نادمة على رسالتها التي بثتها عبر "إنستغرام".

 




 

 


 

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