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السبت، 03-12-2022 10:30 م

بعد إجرائه عملية قلب مفتوح .. زوجة طوني قطان : بطل حقيقي قلبه ثابت

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الوكيل الاخباري - أجرى المطرب الأردني ” طوني قطان” ، عملية قلب مفتوح بمجمع فرح الطبي في العاصمة عمّان.

وكتبت زوجته “دانا أبو خضر”عبر حسابها الرسمي بـ(إنستغرام) : ” ‏‎‏‎شكرا يا رب انك جعلت من طوني بطل حقيقي، مضيفة قلبه ثابت ممكّن، لا يخاف من كل شر “لأنك معه ترافقه في الضيق”.

و أضافت دانا ‏‎‏‎:” أحب ان اطمئن كل شخص تواصل معي للسؤال عن زوجي طوني انه خضع لعملية قلب مفتوح وهو الآن بفترة التعافي”.

وتوجهت بالشكر للطبيب الجراح المتابع لحالته قائلة: ” ‏‎جزيل الشكر للدكتور الجراح عبدالحكيم دية، الدكتور سند الكيلاني وجميع كوادر مجمع فرح الطبي، الدكتور رائد العوايشة، الدكتور محمد الطبراني، الدكتور حسام البنا والدكتور لؤي حمدان، ‎وكل من غمرنا بصلاته ودعمه”.

وأنهت دانا منشورها بإنستغرام شاكره لله على خروج زوجها سالمًا وكتبت:”‏‎شكرا لمعجزاتك يا رب الدائمة في حياتنا”.

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