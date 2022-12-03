بعد إجرائه عملية قلب مفتوح .. زوجة طوني قطان : بطل حقيقي قلبه ثابت

الوكيل الاخباري - أجرى المطرب الأردني ” طوني قطان” ، عملية قلب مفتوح بمجمع فرح الطبي في العاصمة عمّان.
وكتبت زوجته “دانا أبو خضر”عبر حسابها الرسمي بـ(إنستغرام) : ” شكرا يا رب انك جعلت من طوني بطل حقيقي، مضيفة قلبه ثابت ممكّن، لا يخاف من كل شر “لأنك معه ترافقه في الضيق”.
و أضافت دانا :” أحب ان اطمئن كل شخص تواصل معي للسؤال عن زوجي طوني انه خضع لعملية قلب مفتوح وهو الآن بفترة التعافي”.
وتوجهت بالشكر للطبيب الجراح المتابع لحالته قائلة: ” جزيل الشكر للدكتور الجراح عبدالحكيم دية، الدكتور سند الكيلاني وجميع كوادر مجمع فرح الطبي، الدكتور رائد العوايشة، الدكتور محمد الطبراني، الدكتور حسام البنا والدكتور لؤي حمدان، وكل من غمرنا بصلاته ودعمه”.
وأنهت دانا منشورها بإنستغرام شاكره لله على خروج زوجها سالمًا وكتبت:”شكرا لمعجزاتك يا رب الدائمة في حياتنا”.
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