الثلاثاء 20-06-2023
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الثلاثاء، 20-06-2023 07:22 ص

بعد اختفائه 6 أيام .. غموض حول قصة مخرج عراقي

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر عراقية، الاثنين، عن وفاة مخرج عراقي شاب، بعد العثور على جثته الأمر الذي جاء بعد اختفائه 6 أيام.

وكان المخرج لؤي فاضل قد فقد منذ 6 أيام في العاصمة بغداد بعد خروجه من كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية، ولم يتمكن ذووه من العثور عليه طيلة تلك الأيام.

وأضافت مصادر، أن جثة فاضل عثر عليها في الطب العدلي بمدينة الطب ضمن الجثث مجهولة الهوية، ولم تعرف أسباب الوفاة بعد.

وقالت قناة "التغيير" إن جثة المخرج الشاب عثر عليها في نهر دجلة، قبل نقلها إلى "الطب العدلي".

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ونعت نقابة الفنانين العراقيين، المخرج الشاب، ووصفته بالمخرج "البارز"، وهو الذي مثل العراق في محافل دولية عدة، وصنع العديد من الأفلام السينمائية، وآخرها فيلم "حجل".

وأشار بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مقتله تم على يد عناصر من الميليشيات، التي رفضت بعض الرسائل التي بثها في أعماله، والتي تحدثت عن جوانب سلبية في العراق.

 

سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

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