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السبت، 02-10-2021 04:44 م

بعد ان غاب عن الزفاف.. والد نور مقداد في أول رد على عدم قبوله بالوليد مقداد - صورة

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الوكيل الإخباري - غاب والد نور غسان مقداد عن زفاف ابنته من نجم طيور الجنة الوليد مقداد وعلى الرغم من التوضيح الذي خرج الى العلن حول هذا الموضوع انه كان مريضا.

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الا ان الثنائي كان حريص على ان يتم التأكيد على هذا الامر بعد عودتهما الى الكويت من شهر العسل وانتشرت صورة للعروسين مع والد نور تأكيدا ان اخبار عدم قبوله بالوليد ليس الا شائعة لا علاقة لها بالحقيقة وانه فعلا كان مريض ولم يستطع حضوره حفل الزفاف.


الوليد مقداد هو الإبن الأكبر لخالد مقداد المؤسس لقناة طيور الجنة التي رافقت الأطفال ببرامج وأناشيد كثيرة.

 

 

المصدر - الفن 

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