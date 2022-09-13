بعد تتويجها .. أول ظهور لملكة جمال لبنان 2009 -صورة

الوكيل الإخباري-في 2009 تم انتخاب الشابة الجميلة مارتين أندراوس ملكة جمال لبنان، ووقتها حصلت على إشادة من العديد من اللبنانيين على جمالها الطبيعي، الا ان مارتين لم نرها بعد أن سلمت تاجها واختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعن المناسبات، وحتى عن سهرة ملكة جمال لبنان التي تتم فيها دعوة كل الملكات السابقات.

اضافة اعلان



مارتين تبلغ من العمر اليوم 32 عاماً، وهي دكتور في البحث السياسي، اما حسابها على انستغرام فلا يوجد فيه اي صورة لها ولا حتى صورة أساسية.



غير معروف ان كانت قد تزوجت ام لا لغاية اللحظة، وحتى الصور المتوفرة عنها على غوغل، هي من فترة انتخابها ملكة جمال لبنان فقط، وبحسب حسابها على تويتر، هناك صورة حديثة لها، ومكتوب انها تعيش في النمسا.





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة