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الخميس، 03-06-2021 03:37 م

بعد خلافات بينهما .. إليسا ووائل كفوري يجتمعان في حدث فني

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الوكيل الإخباري - بعد الفترة الطويلة من انقطاع علاقتهما الوطيدة واجتماعهما في المناسبات الفنية المختلفة، شوقت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها إلى عمل فني يجمعها بالنجم وائل كفوري.

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إليسا تجتمع مع وائل كفوري منتصف يونيو

 

وكشفت إليسا عن مفاجأة كبيرة للجمهور بعدما أعادت نشر تغريدة على تويتر كشفت عن إجتماع إليسا مع وائل كفوري في حدث فني يوم 17 من الشهر الجاري، وأعادت إليسا نشر صورتها مع وائل كفوري دون الكشف عن تفاصيل المناسبة التي ستجمعهما في ذلك التاريخ، وهو ما أثار حماس الجمهور.


وتداول جمهور إليسا أخبار وتكهنات حول اجتماع إليسا مع وائل كفوري في حفل غنائي جديد هذا الشهر ضمن حفلات الرياض، ولكن لم ينشر إلى الآن أي تفاصيل رسمية عن هذه الحفلات، واكتفت إليسا بالإشارة إلى تاريخ اجتماعها مع وائل كفوري في مناسبة فنية جديدة، وهو الحدث الذي اعتبره جمهورها الأبرز هذه الفترة بسبب انقطاع صداقتهما القديمة في السنوات الأخيرة.

 

عودة صداقة إليسا ووائل كفوري

 

وبالإعلان عن هذا الحفل تأكد جمهور النجمين عن عودة صداقتهما الوطيدة، وذلك بعد سنوات من القطيعة والفتور بينهما، حيث كان الثنائي من أشهر الصداقات في الوسط الفني ويحرصان على التواجد معاً في معظم المناسبات للدرجة التي وصلت إلى تداول شائعات حول ارتباطهما وعلاقتهما العاطفية، قبل ان ينقطع التواصل بينهما لفترة وتعود علاقتهما على مواقع التواصل في الفترة الأخيرة.

 

سبب خلافات وائل كفوري وإليسا

 

يذكر أنه منذ سنوات وعلاقة إليسا ووائل كفوري متوترة دون إبداء أسباب للعلن، وبعد خضوعها لعملية استئصال الورم، في عام 2018، أكدت أنه لم يسأل عنها، ورد هو أنه لم يكن يعلم!


وفي 2019، أكدت إليسا أنها لا تتواصل معه، لكنه يظل عزيزا على قلبها وتحبه.
وفي 2020، مع طرح كليب إليسا "هنغني كمان وكمان" مع هيفاء وهبي، وجه كفوري لهما مباركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


جدير بالذكر أنه طرح الفنان اللبناني وائل كفوري، أغنية "كلنا مننجر"، وهي تتر المسلسل اللبناني "داون تاون" الذي من المقرر عرضه ابتداء من 27 مايو/أيار الجاري، على إحدى المنصات، بعد أن تم تأجيله في رمضان بسبب عدم انتهاء التصوير الذي تأجل كثيرًا لظروف البلاد والحجر الصحي التي سببته أزمة كورونا.

 

 

المصدر - ليالينا 

 

 




 




 

 


 

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