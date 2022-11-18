بعد عودتها لـ حسام حبيب .. رسالة جديدة من شيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة لزميلها الفنان حمادة هلال، وذلك بعد قيامه بتقديم الدعم والمساندة لها عقب عودتها مرة أخرى لزوجها الفنان حسام حبيب، إذ كان حمادة هلال أحد أكبر الداعمين لشيرين وحسام حبيب منذ بداية أزمة خلافاتهما، ولحين عودتهما لاستئناف حياتهما الزوجية.



وعبر خاصية "ستوري، على حسابها الرسمي بـ "إنستجرام" كتبت شيرين «شكرًا يا ابن الأصول يا أخ ياغالي وسلام ليك مني أنا وحسام».





كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد فاجأت جمهورها الجمعة الماضي، بعودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب وعقد قرانهما مجددا، خلال فيديو، وطالبت محبيها بالدعاء لها وأكدت أنها لن تخرج حياتها الشخصية مرة أخرى إلى الجمهور. ( المصري اليوم )

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