بعد غياب شهور.. عبد الرحمن أبو زهرة يظهر بصورة من العناية المركزة

الوكيل الإخباري-شارك أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، إبن الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور صورة جديدة له برفقة والده، ليكون الظهور الأول له بعد شهور من الغياب بسبب وعكته الصحية، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان



وعلق أحمد عبد الرحمن أبو زهرة على المنشور وأطلق نداء إستغاثة وقال: "صفحة بابا على الفيس بوك بقالها أكتر من 9 شهور اختفت ومش عارفين نرجّعها، فيه حد يقدر يساعدنا نرجّعها؟ أكون شاكر لأي مساعدة في الموضوع دة".



وكان عبد الرحمن أبو زهرة دخل العناية المركزة في شهر نيسان الماضي، وكشفت سحر إبنته حالته الصحية قائلة :"لا جديد والدي لسة في العناية ويحتاج دعواتكم".





الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة