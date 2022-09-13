الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

تراجع التضخم بأميركا

الامن العام يتعامل مع انهيار عمارة في اللويبدة بعمان - فيديو

العواملة: إعفاء الشقق سيسهم في تخفيض الأسعار

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الأربعاء

خلال 6 ساعات.. انخفاض كبير على اسعار الذهب في الأردن

رسالة مؤثرة من شاب بعد تبرع والدته له بكلية في عمان

الضريبة: فواتير الدراسة والعلاج وايجار السكن تعفى ضريبياً

لسع الدبابير يدخل 5 طلاب للمستشفى في إربد

ماذا قال الملك لنشمية السير علا الجالودي ؟ - فيديو

مبادرة انسانية لاطعام القطط في منطقة الدوار السابع- صورة

الثلاثاء، 13-09-2022 03:58 م

بعد غياب شهور.. عبد الرحمن أبو زهرة يظهر بصورة من العناية المركزة

315211_0


الوكيل الإخباري-شارك أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، إبن الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور صورة جديدة له برفقة والده، ليكون الظهور الأول له بعد شهور من الغياب بسبب وعكته الصحية، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وعلق أحمد عبد الرحمن أبو زهرة على المنشور وأطلق نداء إستغاثة وقال: "صفحة بابا على الفيس بوك بقالها أكتر من 9 شهور اختفت ومش عارفين نرجّعها، فيه حد يقدر يساعدنا نرجّعها؟ أكون شاكر لأي مساعدة في الموضوع دة".


وكان عبد الرحمن أبو زهرة دخل العناية المركزة في شهر نيسان الماضي، وكشفت سحر إبنته حالته الصحية قائلة :"لا جديد والدي لسة في العناية ويحتاج دعواتكم".

 


 

الفن

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

عمل فني جديد للفنان محمد رمضان

ناندين-نسيب-نجيم-مسلس-عشرين-عشرين

نادين نسيب نجيم : لم انعى الملكة الراحلة اليزابيث

unnamed

وفاة مخرج عالمي عن عمر يناهز 91 عاماً -صورة

ff9d2529-1659043784_نادين-نسيب-نجيم-تشوق-الجمهُور-بصورة-من-صالون-زهرة-2-800x600-1

نادين نسيب نجيم ترد بقوة على احدى متابعاتها وتهددها بالقضاء

2195716_1654870479

التعليق الأول لـ والدة سعد لمجرد على زواجه المفاجئ من غيثة العلاكي

5122486-2143811048

بعد تتويجها .. أول ظهور لملكة جمال لبنان 2009 -صورة

أخبار متعلقة
3971744_1606224965

بعد شائعات وفاتها .. ظهور صادم للفنانة ميرفت أمين

205087Image1-1180x677_d

صورة- سلمان خان بتغيير جذري في مظهره

30247

ايهاب توفيق يتعرض لوعكة صحية

b4af6d63-97ef-4432-83bc-6fc245ec8510

أحدث ظهور لسلافة معمار -صور

370515-دنيا-سمير-غانم--(2)

صورة - أحدث ظهور لدنيا سمير غانم