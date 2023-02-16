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الخميس، 16-02-2023 04:14 م

بعد مطالبتها بدفع 10 ملايين جنيه .. شيرين عبد الوهاب توجه انذار قضائي

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الوكيل الإخباري- يبدو ان الخلاف بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشركة "روتانا" السعودية الى تصاعد، لا سيما بعد انذار وجهته شيرين للشركة.

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اذ وجهت شيرين إنذار قضائي، أكدت من خلاله أنها ملتزمة ببنود العقد، وعلى استعداد لاستكمال عملية تسجيل أغاني الألبوم بتاريخ أمس 15 شباط، وذلك استباقا لجلسة استئناف النظر بالدعوى القضائية.


فبعد ان طلبت الشركة من الفنانة تسديد مبلغ قدره 10 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل 400 ألف دولار أميركي، تعويضاً بسبب عدم إلتزام شيرين ببنود العقد المبرم بينهما، والذي يفرض تقديمها ألبومين غنائيين يتضمن كل واحد منهما 10 أغانٍ، بالإضافة إلى تصوير فيديوهات كليبات، وإحياء حفلات غنائية. 

 

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