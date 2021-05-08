السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

دودين لـ الوكيل : الغاء الحظر الجزئي خلال عطلة عيد الفطر سيناقش غداً وقرار هام مرتقب

فرق تفتيش الأمانة توجه 23 انذارا لمنشآت مخالفة

وفيات السبت 8/5/2021

الصحة تحذر من انتكاسة جديدة للوضع الوبائي وتحدد مؤشراً لذلك

أسعار الذهب السبت 8/5/2021

الأقصى يفتح أبوابه لآداء صلاة الفجر والمصلون يكبرون - فيديو

مؤشر حكومي يفرض الغاء الحظر الجزئي وفتح كافة القطاعات

كورونا في الهند.. وفيات قياسية خلال الـ 24 ساعة

السبت، 08-05-2021 09:14 ص

بكاء هيثم شاكر بسبب تذكرّه والدته

295083_original


الوكيل الإخباري- أجهش المطرب هيثم شاكر، في البكاء خلال حديثه عن وفاة والدته، أثناء استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مؤكداً أن والدته كانت أهم شخص في حياته، كما أن حياته ما زالت غير مستقرة بعد وفاتها، قائلا: "أنا مكسور بسبب رحيلها".

وأوضح أنه غنى في إحدى الحفلات بعد وفاة والدته بيومين فقط، منوهًا إلى أنه ظهر على المسرح بوجه شاحب بسبب فراق والدته، مضيفًا: "غنيت الحفلة عشان الشرط الجزائي.. مش هيلحقوا يجيبوا حد يغني".

وأكد المطرب هيثم شاكر، أنه حاول الاعتذار عن الغناء بالحفل لكنهم رفضوا، معقبًا: "أمي وحشتني كنت متعود أني بكلمها.. دلوقتي بنسى وبطلع التليفون عشان أكلمها"، منوهًا إلى أن الفنان دائمًا يحاول أن يخفي ما بداخله لأنه شخص يسعد الجمهور ولا يظهر الجانب المحزن في حياته.

اضافة اعلان
 

المصدر: لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
mai-omar

مي عمر تبكي بعد عرض تغريدة مسيئة لها - فيديو

تامر

صورة الفنان تامر حسني وزوجته تصدم الجمهور

8144305_1604656160

ماجدة الرومي تنعى الموسيقار جمال سلامة بكلمات مؤثرة

57b40ad334e622a75f1ed790892ed5b0

مروان محسن يضرب رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

16196501799527063

إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس كورونا

1

شاهد: أول ظهور لخالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة مع أبنائه بعد تعافيه من كورونا

أخبار متعلقة
57b40ad334e622a75f1ed790892ed5b0

مروان محسن يضرب رامز جلال بعد اكتشافه المقلب

1_880262_original

هكذا إستفاد إياد نصار من الحظر المنزلي بسبب كورونا

9058031-326645194

بعد وفاته.. أول تعليق من محامي الطيار المصري صاحب أزمة محمد رمضان

d-jordanzad-825-اخبار-الاردن-لهذا-السبب-رامز-جلال-قد-لا-يظهر-في-رمضان-المقبل

هجوم وانتقادات وغضب من الرياضيين والفنانين على رامز جلال

5082936-23027302

أحمد السعدني ينفي هذا الأمر

main_image6070d14f9fc4f

قصي خولي يفاجئ الجميع بحركة صعبة من شخصية 2020