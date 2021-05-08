بكاء هيثم شاكر بسبب تذكرّه والدته

الوكيل الإخباري- أجهش المطرب هيثم شاكر، في البكاء خلال حديثه عن وفاة والدته، أثناء استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مؤكداً أن والدته كانت أهم شخص في حياته، كما أن حياته ما زالت غير مستقرة بعد وفاتها، قائلا: "أنا مكسور بسبب رحيلها".



وأوضح أنه غنى في إحدى الحفلات بعد وفاة والدته بيومين فقط، منوهًا إلى أنه ظهر على المسرح بوجه شاحب بسبب فراق والدته، مضيفًا: "غنيت الحفلة عشان الشرط الجزائي.. مش هيلحقوا يجيبوا حد يغني".



وأكد المطرب هيثم شاكر، أنه حاول الاعتذار عن الغناء بالحفل لكنهم رفضوا، معقبًا: "أمي وحشتني كنت متعود أني بكلمها.. دلوقتي بنسى وبطلع التليفون عشان أكلمها"، منوهًا إلى أن الفنان دائمًا يحاول أن يخفي ما بداخله لأنه شخص يسعد الجمهور ولا يظهر الجانب المحزن في حياته.

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المصدر: لها