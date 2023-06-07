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الأربعاء، 07-06-2023 04:02 م

بيان صادر بحق الفنان مصطفى كامل

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الوكيل الإخباري- كشفت جمعية المؤلفين والملحنين في بيان لها عن براءة الفنان مصطفى كامل من التهمة التي وجّهها إليه الموسيقار منير الوسيمي بسرقة كلمات أغنية "الحب الحقيقي" من الشاعر صلاح فايز.

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وأصدرت الجمعية بياناً صحافياً نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "بناء على شكوى مقدّمة من الفنان مصطفى كامل عضو الجمعية العمومية، وبعد ما أثير على شاشات التلفزة أخيراً من تصريحات للأستاذ منير الوسيمي... وهي التصريحات التي يعتبرها مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (الساسيرو) مسيئة الى الجمعية وتاريخها العريق ومبادئها الأصيلة التي توارثناها جيلاً بعد جيل".


وأضاف البيان: "وفي هذا الخصوص، نؤكد أن الأستاذ منير الوسيمي لم يكن نائباً لرئيس مجلس الإدارة حين صدرت أغنية "الحب الحقيقي" ولحد خمس سنوات كاملة من صدورها كما ادعى، علاوة على أن مجلس الموسيقار الكبير محمد الموجي كان ما بين عامَي ١٩٩٠ و ١٩٩٥ بينما صدرت الأغنية عام ١٩٩٨ أي بعد هذا المجلس بثلاث سنوات، وإنه وإن كان هناك تشابه بين أغنية "الحب الحقيقي" للشاعر الكبير صلاح فايز وأغنية "الحب الحقيقي" للشاعر الكبير مصطفى كامل فهو تشابه في الاسم فقط ولم يتخذ مجلس الإدارة آنذاك قراراً بمنع العضوية عن الأستاذ مصطفى كامل ولم يتم طرده كما ادّعى الأستاذ منير الوسيمي".


واختُتم البيان بالقول: "ومن ثم... يؤكد مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (الساسيرو) خطورة الزج باسم الجمعية في مثل هذه الأحداث وتصويرها على أنها كيان يتعسف مع مَن يتقدم لها من المبدعين ويطردهم، وهو ما يتنافى مع دور ورسالة الجمعية في احتضان مبدعي مصر، وهو ما ترفضه الجمعية ومجلس إدارتها جملة وتفصيلاً منذ إطلاقها قبيل ٧٨ عاماً وحتى اليوم"...

 

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