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السبت، 21-08-2021 10:42 ص

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده على المسرح الروماني - فيديو

فيديو تامر حسني يتعرض لهجوم صاعق من فتاة على مسرح هلا فبراير!-96d90ce2-fb02-44cc-95f1-2b573ea186f4


الوكيل الإخباري - أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلاً ضخماً مساء أمس الخميس، على المسرح الروماني بمارينا في الساحل الشمالي، وقدّم خلاله باقة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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واستهلّ تامر الحفل بتقديم عدد من الأغنيات التي اشتهر بها على مدار مسيرته الفنية، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، كما أدّى أغنيات من ألبومه الأخير، ومجموعة من أغانيه القديمة، منها: كل مرة، و"أنا ولا عارف، و"أكتر حاجة"، وكفاياك أعذار . 

 

وخلال الحفل، احتفل تامر حسني بعيد ميلاده الـ44، وسط جمهوره، الذي غنّى له أغنيته الشهيرة كل سنة وأنت طيب ، ودخل منظّمو الحفل إلى المسرح حاملين قالب حلوى كبير.

 

وتميّز الحفل باتباع الإجراءات الاحترازية قبل دخول الجمهور تجنّباً للإصابة بفيروس كورونا، كما شهد الحفل تجهيزات ضخمة من حيث الإضاءة والمؤثرات البصرية.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 








 




 

 


 

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