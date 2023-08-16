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الأربعاء، 16-08-2023 01:56 م

تامر حسني يكشف عن عمل جديد مع أسيل عمران

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري تامر حسني عن تعاونه مجدداً مع الممثلة السعودية أسيل عمران.

وفي منشور عبر إنستغرام كتب تامر حسني "عدنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه"،  مشيراً إلى أنهما بصدد التحضير لـ "رحلة فنية" أطول من فيديو كليب.

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وتابع "انتظروا أول خطوة في الرحلة، وهي كليب أغنيتي الجديدة حوا من ألبوم هرمون السعادة يوم الخميس".


وسبق لأسيل عمران التعاون مع تامر حسني في كليب أغنية "ناسيني ليه" التي طرحها عام 2019، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وحققت 200 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

 

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